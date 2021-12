Les recherches ont montré que les aliments frits peuvent contribuer à l’hypertension artérielle, l’obésité et plus encore, et beaucoup d’entre nous cherchent des façons saines de cuisiner ces repas délicieux.† L’avantage d’une friteuse à air est qu’elle fonctionne avec peu ou pas d’huile, vous offrant ainsi une version plus saine des délicieuses fritures dont vous avez envie. Des appareils comme les Airfryer de Philips utilisent jusqu’à 90 % de gras en moins : idéal pour ceux qui veulent profiter de plats frits sans l’excès de graisse dans leur régime alimentaire. De plus, l’utilisation d’une friteuse sans huile peut diminuer votre apport en calories : tout le monde y gagne.