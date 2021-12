Avec des smoothies colorés et savoureux, votre enfant ne remarquera même qu’il déguste un mélange plein de bienfaits et de vitamines. Servi avec une paille colorée et un parapluie coloré, votre enfant ne pourra résister à votre smoothie ! Le saviez-vous ? Un smoothie tous les matins est parfait pour respecter la recommandation des « 5 fruits et légumes par jour ».



Notre meilleur conseil : utilisez un mixeur moderne et de qualité pour réaliser un smoothie savoureux et réellement nourrissant !





Smoothie gourmand aux fruits rouges



Ingrédients (pour 3 portions enfants):



80 g de framboises

80 g de myrtilles

80 g de fraises ou de mûres

1 poire

2 L de lait





Astuce : pour réaliser une version végane de cette recette, utilisez du lait d’amandes, de coco ou d’avoine à la place d’un produit laitier.



Préparation :



Si vous utilisez des fruits rouges surgelés, laissez-les décongeler pendant environ 15 minutes. Lavez et épluchez la poire puis coupez-la en morceaux. Mélangez l’ensemble avec les fruits rouges et le lait.

Si vous découvrez que votre enfant raffole des fruits rouges, essayez notre recette de smoothie à la pomme et à la framboise.



Le “roi grenouille” à base de banane et kiwi



Ingrédients (pour 2 portions enfants) :



1 banane

1 kiwi

1 cuillère à soupe d’avoine

170 ml de jus d’orange fraîchement pressé ou de jus de pommes trouble



Préparation :



Épluchez le kiwi et la banane. Coupez-les en petits morceaux. Ajoutez tous les ingrédients dans un blender pour obtenir une purée de fruits.



Des smoothies pour l’été



Durant l’été, les smoothies glacés seront le meilleur allié de vos enfants pour faire le plein d’énergie et de vitamines. Les smoothies crémeux à base de banane, de lait ou de yaourt sont donc parfaits car ils contiennent peu d’eau et peuvent être facilement congelés. Pour une version enfant, versez votre smoothie maison dans des moules à glace avant de les congeler pendant au moins 6 heures.



Et voilà ! Vous savez maintenant comment réussir en un rien de temps des recettes maison aux fruits et légumes pour enfant.



*Cuit et mixe en une seule étape, par rapport à une soupe préparée dans une casserole à l’aide d’une cuillère et d’un mixeur manuel.