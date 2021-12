Smoothies au petit-déjeuner : 7 recettes de smoothies équilibrés pour toute la semaine



Les smoothies sont non seulement délicieux, faciles et rapides à faire mais ils aident à consommer les 5 fruits et légumes par jour recommandés. Bonne nouvelle, les smoothies vous permettent de déguster de savoureuses boissons équilibrées et vitaminées tout en prenant soin de vous et de votre santé. Pour un petit-déjeuner sain et gourmand tous les jours de la semaine, nous avons élaboré pour vous 7 différentes recettes de smoothies maison, avec pour chaque matin un fruit à l’honneur. En plus de ces recettes smoothies pour le petit déjeuner, découvrez nos astuces de pro pour réaliser des smoothies originaux et élaborés.