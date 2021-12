3 idées de recette pour un smoothie bowl



Non seulement un smoothie bowl est bon et beau à regarder, mais c’est également le compagnon idéal pour n’importe quel régime équilibré. Parfait pour un petit déjeuner rapide et nutritif, un smoothie bowl est préparé à base de fruits et de légumes, puis garni de fruits colorés, de noix et de graines pour plus de saveur et de croquant. Essayez une recette de smoothie bowl ci-dessous pour bien commencer la journée, avec les vitamines, les fibres et les protéines dont vous avez besoin quoi que vous faites ! Découvrez tous nos conseils pour concocter une recette saine de smoothie bowl.