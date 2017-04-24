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  • Nettoyage facile des produits de puériculture
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Arrêté

Philips AventGoupillon pour biberon et tétine

SCF145/07

4.4
| (48) Avis | 91% recommandent ce produit
Nettoyage facile des produits de puériculture
Grâce à sa brosse recourbée et à son extrémité de manche moulée, le goupillon Philips Avent est spécialement conçu pour nettoyer efficacement tous les types de biberons, tétines et autres accessoires. Les brins serrés et résistants nettoient sans rayer.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Goupillon Avent

Nettoyage facile des produits de puériculture

  • Accessoires pour biberons

Ce goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est dépourvu de BPA*.

Ce goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est dépourvu de BPA*.

Ce goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est fabriqué dans un matériau dépourvu de BPA*.

Goupillon avec tête de brosse recourbée pour un nettoyage facile

Goupillon avec tête de brosse recourbée pour un nettoyage facile

Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous les biberons à col large, tétines et accessoires d'alimentation.

Résistant au lave-vaisselle

Le goupillon de nettoyage pour biberons et tétines est lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.4

sur 5

48

Avis

91%

recommandent ce produit

24/04/2017

France

France

Un super nettoyeur de biberon

J'ai beaucoup aimé ce goupillon, il va bien au fond des biberons... Le seul bémol pour moi c'est le coté tétine... qui sans poils est un peu moins pratique mais, qui par contre est super hygiénique du coup

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF145/06 Biberon et goupillon de nettoyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF145/06 Biberon et goupillon de nettoyage

27/07/2015

France

France

Produit Parfait

Goupillon résistant et s'emporte partout. La petite brosse est très pratique pour nettoyer l'embout des tétines qui n'est pas toujours très accessible.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF145/07 Goupillon pour biberon et tétine

Oui, je recommande ce produit

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26/04/2016

España

España

Muy util

Muy útil para la limpieZa del biberon y tetina. Recomendable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

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