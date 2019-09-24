Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Disponible à partir
1 biberon
260 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
4.4
sur 5
242
Avis
89%
recommandent ce produit
Delphine
24/09/2019
France
Acheteur vérifié
Tip top
Biberon bien accepté par bébé Allaité. Pas de coliques en plus.
Pour
Débit, nettoyage, compatibilité tire lait
Contre
Nettoyage, système de visage avec adaptateur tire lait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF693/17 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF693/17 Biberon Natural
AymericM
08/04/2017
France
Acheteur vérifié
Excellente tétine
Depuis que nous utilisons ce biberon, notre bébé n'a plus de mal à téter et ses coliques sont maintenant un souvenir ! Peu d'air qui passe dans le biberon ce qui évite les désagréments pour bébé. Sa forme est pratique à l'usage, surtout dans sa prise en main. Je recommande vivement ce produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF628/17 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF628/17 Biberon Natural
Lilybutterfly91
03/08/2016
France
Biberons parfait pour bébé
J'ai utilisé pour mon bébé les biberons Philips avent et elle l utilisé encore aujourd'hui qui aura bientôt 3ans. Elle avait des coliques et ces biberons lui ont été bien efficace. Design sympa
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF693/47 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF693/47 Biberon Natural
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011