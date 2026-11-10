Biberons Natural

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Coffret cadeau bébé

SCD657/11
  • 4 biberons
  • Goupillon pour biberon
  • Sucette ultra-douce
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Biberon

SCY903/11
  • 1 biberon
  • 260 ml
  • Tétine à débit moyen
  • 3-6 mois
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Avent Natural à Réponse Naturelle
Biberon 330 ml - Pack de 2

SCY906/02
  • 2 biberons
  • 330 ml
  • Tétine à débit rapide
  • 6 mois et +
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Avent Natural à Réponse Naturelle
Biberon 260ml - 1 pièce

SCY903/67
  • 1 biberon
  • 260 ml
  • Tétine à débit moyen
  • 3-6 mois
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Avent Biberon Natural à Réponse Naturelle
Biberon 330 ml - 1 pièce

SCY906/01
  • 330 ml
  • Tétine de débit 4
  • 3 mois et +
  • Biberon 330ml débit 4 tétine 3m+
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Avent Natural à Réponse Naturelle
Biberon verre 240 ml - Pack de 2

SCY933/02
  • 2 biberons
  • 240 ml
  • Tétine à débit moyen
  • 3-6 mois
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Avent Natural à Réponse Naturelle
Biberon 260ml - 1 pièce

SCY903/66
  • 1 biberon
  • 260 ml
  • Tétine à débit moyen
  • 3-6 mois
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Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce

SCY673/82
  • 1 biberon
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  • Tétine à débit moyen
  • 3-6 mois
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Biberon Natural Response

SCY903/61
  • 4 biberons
  • 260 ml
  • Tétine à débit moyen
  • 3-6 mois
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Avent Natural à Réponse Naturelle
Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce

SCY673/81
  • 260 ml
  • Tétine de débit 2
  • 1mois et +
  • 3-6 mois
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Avent Natural à Réponse Naturelle
Biberon valve AirFree 125ml - tétine 0m+ - Pack de 2

SCY670/02
  • 2 biberons
  • 125 ml
  • Tétine à débit lent
  • 0-3 mois
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Avent Natural
Biberon verre 120ml - 1 pièce

SCY930/01
  • 1 biberon
  • 120 ml
  • Tétine à débit lent
  • 0-3 mois
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