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4 biberons
Goupillon pour biberon
Sucette ultra-douce
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
Trouvez le bon débit de tétine
Nous avons adopté un système de choix de débit basé sur le rythme. Commencez par la tétine fournie avec le biberon. Essayez un débit inférieur si votre bébé avale le lait avec précipitation ou s'il laisse échapper du lait en tétant. Essayez un débit supérieur si bébé joue avec la tétine au lieu de boire ou s'il s'impatiente. Pendant que nous effectuons ce changement, vous pourriez recevoir l'ancien ou le nouveau lot.
4.7
sur 5
66
Avis
95%
recommandent ce produit
Aimy006
16/05/2026
France
Acheteur vérifié
Bien
Bien, bébé accepte mieux ces biberons que les mam rien à dire !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Coffret cadeau bébé
Date of Use 2026-03-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Coffret cadeau bébé
Date of Use 2026-03-15
Patito8
18/04/2024
España
Acheteur vérifié
Acierto seguro
Es fantástico para el bebe y para los padres, se limpia super fácil con el cepillo y la tetina es blandita. Cuando ya no tome leche lo puedes usar para dar agua. Me encanta, muchas gracias.
Pour
Es hergonomico
Contre
No haberlos comprado antes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo
laele
18/05/2025
Italia
Partie de promotion
Ottimo Baby Gift Set
Ho avuto modo di testare i prodotti contenuti in questo set con il mio bimbo, da subito ha poppato con facilità grazie alla tettarella dalla forma naturale e anatomica in silicone molto morbida e con valvola anticolica. Infatti non ho riscontrato problemi di reflusso. Il latte scorre solo quando il bambino beve, quindi è anche anti-perdita. Inoltre a differenza di altri succhietti che sputa e non gradisce, questi li usa volentieri, rilassando e calmandosi.
Pour
Tettarella anatomica e antiperdite
Contre
Nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Giftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Giftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein.