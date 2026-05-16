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  • S'écoule comme du sein, aide à réduire les problèmes de tétée
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-20% avec code WBFW26

Philips Avent Natural ResponseCoffret cadeau bébé

SCD657/11

4.7
| (66) Avis | 95% recommandent ce produit
S'écoule comme du sein, aide à réduire les problèmes de tétée
Favorise des tétées calmes et confortables. La tétine Natural Response accompagne le rythme de tétée de bébé, tandis que la valve AirFree est conçue pour une protection supplémentaire contre les coliques, les gaz et les reflux. Il est important de trouver la bonne tétine. Voir plus de détails ci-dessous.
Voir tous les avantages

Économisez 20%

WBFW26
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Une tétine qui fonctionne comme un sein*

S'écoule comme du sein, aide à réduire les problèmes de tétée

  • 4 biberons

  • Goupillon pour biberon

  • Sucette ultra-douce

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.

Trouvez le bon débit de tétine

Trouvez le bon débit de tétine

Trouvez le bon débit de tétine

Mêmes produits, nouveau système

Mêmes produits, nouveau système

Nous avons adopté un système de choix de débit basé sur le rythme. Commencez par la tétine fournie avec le biberon. Essayez un débit inférieur si votre bébé avale le lait avec précipitation ou s'il laisse échapper du lait en tétant. Essayez un débit supérieur si bébé joue avec la tétine au lieu de boire ou s'il s'impatiente. Pendant que nous effectuons ce changement, vous pourriez recevoir l'ancien ou le nouveau lot.

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4.7

sur 5

66

Avis

95%

recommandent ce produit

3

16/05/2026

France

France

Acheteur vérifié

Bien

Bien, bébé accepte mieux ces biberons que les mam rien à dire !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Coffret cadeau bébé

Date of Use 2026-03-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Coffret cadeau bébé

Date of Use 2026-03-15

18/04/2024

España

España

Acheteur vérifié

Acierto seguro

Es fantástico para el bebe y para los padres, se limpia super fácil con el cepillo y la tetina es blandita. Cuando ya no tome leche lo puedes usar para dar agua. Me encanta, muchas gracias.

Pour

Es hergonomico

Contre

No haberlos comprado antes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Pack 4 Biberones Airfree, chupete, cepillo

18/05/2025

Italia

Italia

Ottimo Baby Gift Set

Ho avuto modo di testare i prodotti contenuti in questo set con il mio bimbo, da subito ha poppato con facilità grazie alla tettarella dalla forma naturale e anatomica in silicone molto morbida e con valvola anticolica. Infatti non ho riscontrato problemi di reflusso. Il latte scorre solo quando il bambino beve, quindi è anche anti-perdita. Inoltre a differenza di altri succhietti che sputa e non gradisce, questi li usa volentieri, rilassando e calmandosi.

Pour

Tettarella anatomica e antiperdite

Contre

Nessuno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Giftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein.