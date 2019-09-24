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  • Le biberon naturel comme le sein maternel
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Arrêté

Philips AventBiberon Natural

SCF628/17

4.4
| (242) Avis | 89% recommandent ce produit
Le biberon naturel comme le sein maternel
Notre nouveau biberon rend l'allaitement plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétine à alvéoles Avent

Le biberon naturel comme le sein maternel

  • 1 biberon

  • 260 ml

  • Tétine à débit lent

  • 1 mois et +

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

Le biberon Natural Philips Avent est compatible avec toute la gamme Philips Avent, à l'exception des biberons Classic et des poignées de tasse. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les biberons Natural avec les tétines Natural.

Disponible en différentes tailles

Le biberon Natural Philips Avent est disponible en 4 tailles : 60 ml, 125 ml, 260 ml et 330 ml. Les biberons sont disponibles individuellement et par lots.

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4.4

sur 5

242

Avis

89%

recommandent ce produit

24/09/2019

France

France

Acheteur vérifié

Tip top

Biberon bien accepté par bébé Allaité. Pas de coliques en plus.

Pour

Débit, nettoyage, compatibilité tire lait

Contre

Nettoyage, système de visage avec adaptateur tire lait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF693/17 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF693/17 Biberon Natural

08/04/2017

France

France

Acheteur vérifié

Excellente tétine

Depuis que nous utilisons ce biberon, notre bébé n'a plus de mal à téter et ses coliques sont maintenant un souvenir ! Peu d'air qui passe dans le biberon ce qui évite les désagréments pour bébé. Sa forme est pratique à l'usage, surtout dans sa prise en main. Je recommande vivement ce produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF628/17 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF628/17 Biberon Natural

03/08/2016

France

France

Biberons parfait pour bébé

J'ai utilisé pour mon bébé les biberons Philips avent et elle l utilisé encore aujourd'hui qui aura bientôt 3ans. Elle avait des coliques et ces biberons lui ont été bien efficace. Design sympa

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF693/47 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

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