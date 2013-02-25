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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
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Arrêté

Philips AventBiberon Classic+

SCF560/00

4.3
| (60) Avis | 81% recommandent ce produit
Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Notre gamme Classic a fait l'objet d'améliorations, pour une tétée encore plus agréable. Le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui rend le biberon encore plus facile à nettoyer et à assembler.
Voir tous les avantages

Facile à nettoyer pour une hygiène parfaite

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

  • 1 biberon

  • 125 ml

  • Tétine débit nouveau-né

  • 0 mois et +

Cliniquement prouvé : le système anti-coliques atténue le risque de coliques*

Cliniquement prouvé : le système anti-coliques atténue le risque de coliques*

Contrairement à d'autres biberons, le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui facilite l'assemblage du biberon. Pendant que votre bébé tète, la valve exclusive de la tétine s'ouvre pour laisser l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé.

Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit

Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit

Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai la nuit.*

Anti-fuites, pour une tétée agréable

Le nouveau biberon Classic+ est conçu pour éviter les fuites, pour une tétée réellement agréable.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

60

Avis

81%

recommandent ce produit

25/02/2013

France

France

Produit performant

Très bon produit de très bonne qualité. Embout imitant le sein ce qui permet l'alternance sein et biberon. La forme du biberon et très intéressent, facile à manier dans toute les positions. Assemblage simple et facile et très facile à nettoyé !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic

Oui, je recommande ce produit

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26/07/2012

France

France

Très bon produit

Mon bébé apprécie ce biberon et donc moi aussi! Les tétines s'adaptent facilement, pas de fuite. Il m'a servi pour les premiers biberons et maintenant pour proposer de l'eau en cours de journée pendant les grosses chaleurs.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic

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16/10/2011

France

France

Très efficace

Très facile à utiliser et très efficace contre les coliques. Par contre avec certains types de lait plus ou moins gras, il n'est pas facile à nettoyer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic

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  1. Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques que les bébés nourris avec un biberon ordinaire. Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon d'une autre marque connue.