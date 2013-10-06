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Arrêté
2 biberons
125 ml
Tétine débit nouveau-né
0 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
4.7
sur 5
47
Avis
100%
recommandent ce produit
snakinette
06/10/2013
France
passage facile du sein au bibéron
Notre petite fille a du passer du sein au biberon plus vite que prévu. Elle a adopté cette tétine sous souci, dès le premier biberon ! Elle a gardé la 0+ jusqu'à ses 3 mois.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF690/17 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
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Or3lia
13/04/2013
France
bib avent natural
mon ptit loulou va prendre 4 mois demain quand je donne mon avis sur avent natural,il lutilise deouis que je l'ai recu en test depuis 1 mois avec cest autre bib avent ,et bien kan jutiliser natural mr navez pas le hocquet ,pas de collique. j'ai été vraiment seduite pas leur format ,il glisse moins dans les mains des petits . donc je suis adepte de cette nouvelle marque jai donc acheter pour la suite des repas mon loulou les bib natural de 260 et 330 ml que jai trouver soit a ma pharmacie ou ya internet longue vie a avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF690/17 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
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kari77
13/04/2013
France
bib avent natural
mon ptit loulou va prendre 4 mois demain quand je donne mon avis sur avent natural,il lutilise deouis que je l'ai recu en test depuis 1 mois avec cest autre bib avent ,et bien kan jutiliser natural mr navez pas le hocquet ,pas de collique. j'ai été vraiment seduite pas leur format ,il glisse moins dans les mains des petits . donc je suis adepte de cette nouvelle marque jai donc acheter pour la suite des repas mon loulou les bib natural de 260 et 330 ml que jai trouver soit a ma pharmacie ou ya internet longue vie a avent
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011