Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
1 biberon Natural
60 ml
Tétine premier débit
Tétine imitant la forme du sein
Le trou de plus petite taille offre un débit plus contrôlé pour les bébés buvant lentement. Le débit de la tétine Natural premier débit est idéal pour débuter l'allaitement au biberon.
Un biberon plus petit pour une quantité adaptée à l'estomac de bébé
La tétine texturée plus souple imite mieux le sein.
4.9
sur 5
9
Avis
100%
recommandent ce produit
Lisaemma
31/12/2019
Italia
Top biberon
Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top
Pour
Tettarella
Contre
Nulla
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF699/17 Biberon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF699/17 Biberon
alicezenati
17/04/2019
Italia
Meraviglioso
L ho usato tantissimo i primi giorni di vita della mia bimba perché è piccolo comodo e ci sta poco latte giusto per iniziare a usare il biberon . Ciuccio facile da fare abituare , comodo e facile da pulire .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF699/17 Biberon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF699/17 Biberon
Michi86
01/06/2018
Italia
Un alleato anche nell’allattamento misto
La linea natural è stata fondamentale per l’allattamento misto. La mia bambina passa dal seno al biberon e viceversa senza problemi in quanto il tipo di suzione è simile grazie alla forma della tettarella che ricorda il seno materno.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF699/17 Biberon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF699/17 Biberon
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.