Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
1 biberon
120 ml
Tétine débit nouveau-né
0 mois et +
Le biberon en verre Natural résiste à la chaleur et aux chocs thermiques. Vous pouvez donc le placer au réfrigérateur, le chauffer et le stériliser.
Verre borosilicaté de qualité supérieure garantissant une qualité et une pureté inégalées.
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
4.2
sur 5
26
Avis
92%
recommandent ce produit
SandraLux
13/07/2018
France
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait materne
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF671/17 Biberon en verre Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF671/17 Biberon en verre Natural
Mamita10
20/11/2016
España
Higiénico y seguro
Me gusta que sea de vidrio por el tema del posible desprendimiento de particulas del plástico al calentarlo. Al ser pequeño es fácil de transportar pero no se puede aprovechar para cuando la toma aumenta con el crecimiento del bebé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF671/17 Natural glass baby bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF671/17 Natural glass baby bottle
Ani10
14/11/2016
España
Me encanta.
Tamaño adecuado para la cantidad de leche que toma mi bebé, la tetina es anticólicos y se adapta perfectamente a la boca de mi bebé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF671/17 Natural glass baby bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF671/17 Natural glass baby bottle
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011