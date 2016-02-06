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Arrêté

Philips AventBiberon Natural

SCF696/27

4.2

| (31) Avis

Idéal pour l'allaitement mixte

Notre nouveau biberon rend l'allaitement plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétée naturelle

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 2 biberons

  • 330 ml

  • Tétine à débit moyen

  • 3 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 5

31

Avis

06/02/2016

France

France

Acheteur vérifié

Girly

Tres bon produit J'ai toute la gamme de ces biberons que j'utilise depuis la naissance de mon bébé et je suis vraiment tres satisfaite. J'ai craqué pour celui en rose pour ma fille

Cet avis concerne le produit SCF697/17 Biberon Natural

Cet avis concerne le produit SCF697/17 Biberon Natural

29/01/2015

France

France

Ce produit est mieux que les autres bibi AVENT

J'utilise c'est bibi depuis 5 mois pour mes jumeaux, je n'ai aucun soucis la petite la accepté de suite alors que l'autre marque que j'avais choisi elle n'en à pas voulus, le petit à eu un peu plus de mal. Je n'ai aucun soucis avec les graduation et pourtant les bibis sont laver plusieurs x par jours et stérilisé à chaud à chaque x. La seule chose c'est que j'ai du prendre des tétines à vitesse 1,2,3 car les numéros 1 et 2 le lait ne s'écoule pas bien quand c'est un lait plus épais. Je le conseil vraiment en plus je travail en crèche et bq de parents ont ce biberon pour leurs enfants et nous n'avons aucun soucis avec.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF696/17 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF696/17 Biberon Natural

10/11/2016

España

España

el biberón Perfecto

es el biberón ideal para una madre primeriza además cuenta con un bonito diseño. Bebé contento, mamá feliz

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF697/17 Biberón Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF697/17 Biberón Natural

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