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Arrêté
SCF673/17
1 biberon
240 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
Le biberon en verre Natural résiste à la chaleur et aux chocs thermiques. Vous pouvez donc le placer au réfrigérateur, le chauffer et le stériliser.
Verre borosilicaté de qualité supérieure garantissant une qualité et une pureté inégalées.
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
3.4
sur 5
49
Avis
SandraLux
13/07/2018
France
Parfait pour mixer allaitement et biberon de lait maternel
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF673/17 Biberon en verre Natural
Oui, je recommande ce produit
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MeyerNicolas
27/06/2018
France
Rien à redire
Rien à redire, mademoiselle l'a adopté alors qu'elle avait du mal avec beaucoup de modèle. Malgré des dizaines de biberons différents, elle accepte que 2 modèles dont celui-ci (mais se n'est pas son préféré pour autant)
Oui, je recommande ce produit
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tama
25/03/2016
France
biberon en verre bon manque le 330ml
utilisation intensive pendant des mois ma fille polyhandicapée ne mange qu'au biberon depuis 9 ans. Très bon produit (oui la bague saute si on serre trop). Il a fallu beaucoup de chutes pour qu'il se casse! En utilisation intensive le verre ne bouge pas. J'ai du passer malheureusement au plastique par manque de la contenance de 330ml ou plus. Pour les gros mangeurs ou buveurs je trouvais des biberons de 360ml. Cela évite de faire 2 biberons !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF673/17 Biberon en verre Natural
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011