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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
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Arrêté

Philips AventBiberon Classic+

SCF566/17

4.4
| (113) Avis | 88% recommandent ce produit
Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Le système anti-coliques Airflex de notre biberon Classic+ et sa tétine texturée minimisent les interruptions de tétée et l'inconfort. Grâce à sa valve anti-coliques intégrée, l'air s'introduit dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Conçu pour une tétée ininterrompue

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

  • 1 biberon

  • 330 ml

  • Tétine à débit variable

  • 3 mois et +

Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

60 % d'irritabilité en moins la nuit*

60 % d'irritabilité en moins la nuit*

Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*

Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

113

Avis

88%

recommandent ce produit

01/05/2018

France

France

Très bon produit

Tétine parfaitement adapté au bébé, forme et texture

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF560/17 Biberon Classic+

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF560/17 Biberon Classic+

25/11/2016

France

France

Génial

Bonjour, Je viens de tester les biberons Philips Avent Classic+ et je les trouve géniaux. Mon bébé de 8 mois arrive a les prendre en main facilement, nettoyage très facile et surtout ne coule pas contrairement a d'autres biberons du commerce. En gros c'est un biberon qui tient toute ses promesses .. J'dore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF566/27 Biberon Classic+

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF566/27 Biberon Classic+

14/09/2016

France

France

mon fils adore

Biberons avec lequel bois mon fils depuis ca naissance. J'ai juste du changer la tétine. En plus ils sont costauds.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF686/17 Biberon Classic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF686/17 Biberon Classic

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.

  2. Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.

  3. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.