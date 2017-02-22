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Arrêté
1 biberon
260 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
Le biberon Natural Philips Avent est compatible avec toute la gamme Philips Avent, à l'exception des biberons Classic et des poignées de tasse. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les biberons Natural avec les tétines Natural.
Le biberon Natural Philips Avent est disponible en 4 tailles : 60 ml, 125 ml, 260 ml et 330 ml. Les biberons sont disponibles individuellement et par lots.
4.8
sur 5
4
Avis
100%
recommandent ce produit
pandacontrariata
22/02/2017
Italia
è il miglior biberon in commercio
Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF627/17 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
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diariodiunamamma
17/08/2016
Italia
Ottimo
Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF627/17 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
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wolverine
14/05/2018
Ελλάδα
Άριστο
Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF627/17 Μπιμπερό Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF627/17 Μπιμπερό Natural
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011