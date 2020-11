Comme si 750 doigts vous tapotaient la peau chaque minute

Le programme personnalisé DualMotion offre une expérience revitalisante et relaxante. Développé en collaboration avec des experts en massage japonais, il reproduit deux célèbres techniques de massage : le pétrissage et le tapotement. Il est capable de faire ce que vos mains ne peuvent pas faire. Grâce au design élégant et fonctionnel de la tête avec ses cinq petites billes, il donne l'impression que 750 doigts vous tapotent la peau toutes les minutes. Le programme de massage revitalisant dure 3 minutes. Profitez d'un agréable massage du visage plusieurs fois par semaine.