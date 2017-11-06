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  • Une peau rayonnante et revitalisée
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Arrêté

Tête pour VisaPure Advanced

SC6060/00

4.6
| (94) Avis | 97% recommandent ce produit
Une peau rayonnante et revitalisée
La tête spéciale massage revitalisant a été développée en collaboration avec des experts en massage japonais. Le programme personnalisé DualMotion augmente la circulation sanguine et détend les muscles du visage, pour une peau rayonnante, revitalisée et éclatante de santé.
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Produits compatibles
VisaPure Advanced

VisaPure Advanced
Appareil de soin du visage

SC5363/10

Stimule la circulation sanguine et détend les muscles

Une peau rayonnante et revitalisée

  • Massage revitalisant

  • Tête intelligente

Plus d'oxygène et de nutriments essentiels sont disponibles dans la peau

En utilisant la tête spéciale massage revitalisant et son programme personnalisé DualMotion, vous augmentez la circulation sanguine, pour une peau rayonnante et éclatante de santé. Une sensation revitalisante agréable sur votre peau.

Agit sur les couches profondes de la peau afin de détendre les muscles

Agit sur les couches profondes de la peau afin de détendre les muscles

La tête spéciale massage revitalisant produit un massage profond qui agit sur les couches profondes de la peau. Elle détend ainsi les petits muscles du visage, pour une expérience relaxante et agréable.

Comme si 750 doigts vous tapotaient la peau chaque minute

Comme si 750 doigts vous tapotaient la peau chaque minute

Le programme personnalisé DualMotion offre une expérience revitalisante et relaxante. Développé en collaboration avec des experts en massage japonais, il reproduit deux célèbres techniques de massage : le pétrissage et le tapotement. Il est capable de faire ce que vos mains ne peuvent pas faire. Grâce au design élégant et fonctionnel de la tête avec ses cinq petites billes, il donne l'impression que 750 doigts vous tapotent la peau toutes les minutes. Le programme de massage revitalisant dure 3 minutes. Profitez d'un agréable massage du visage plusieurs fois par semaine.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 5

94

Avis

97%

recommandent ce produit

2

06/11/2017

France

France

Parfaite

J'ai la peau très fragile et j'avais peur que cette brosse soit encore trop abrasive, en fait non, elle est douce et n'abîme pas la peau. Elle fait des merveilles, ma peau est plus lumineuse et douce. A choisir les yeux fermés. Merci Philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible

19/07/2017

France

France

Acheteur vérifié

Super produit

On ne s'est jamais vraiment lavé le visage tant que l'on a pas essayé VisaPure. J'ai une peau compliquée en termes d'imperfections, de pores dilatée... Et se produit me convient très bien. Seul bémol, on vous offre une brosse supplémentaire mais on ne la choisit pas. De ce fait, celle qu'on m'a envoyée n'étant pas adaptée à mon type de peau, elle est inutilisable pour moi.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés

06/03/2017

France

France

RESPECT DE LA PEAU ET PERFORMANCE

J'ai eu le plaisir de recevoir ce produit en cadeau à Noël et après 2 mois d'utilisation j'ai assez de recul pour déposer mon avis. La brosse est très agréable à utiliser et respecte absolument la peau. La brosse nettoyante est très efficace pour un nettoyage en profondeur aussi bien pour le démaquillage. Je la combine avec l'embout rotatif pour les massages du visage qui est extrêmement agréable et qui détend absolument. L'appareil a une très bonne autonomie et se charge rapidement. Je recommande vivement ce produit et je remercie Philips de m'avoir envoyé une brosse complémentaire à la suite de cet achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible

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