Programme de massage tout en douceur avec 120 nano-vibrations par seconde

Le programme personnalisé Double Action spécial contour des yeux produit 120 nano-vibrations par seconde, pour un massage doux, agréable et rafraîchissant autour des yeux. Il est spécialement conçu pour respecter la peau fine et délicate autour des yeux. Le programme spécial contour des yeux ne dure que 30 secondes, et peut donc être facilement intégré à votre rituel du matin !