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Brosses à dents électriques
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Philips Sonicare HealthyWhite Brosse à dents électrique
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HX6732/42
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Comment fonctionne le guide de brossage dans l'application Philips Sonicare ?
Dans quels pays l'application Philips Sonicare est-elle disponible ?
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Quelle est la durée de vie de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Puis-je utiliser mon chargeur Philips Sonicare avec d'autres brosses à dents ?
W2 Optimal WhiteTêtes de brosse à dents standard
Philips SonicareBase de charge
ProResults4x C1 Têtes de brosse à dents
G2 Optimal Gum Care(anciennement ProResults Gum Health)
C2 Optimal Plaque Defence(anciennement Plaque Defense)
ProResultsLot de 6 têtes de brosse
UV SanitizerAssainisseur UV
W2c Optimal White compactTêtes de brosse compactes
W Optimal WhiteTêtes de brosse à dents standard
C3 Premium Plaque DefenceTêtes de brosse à dents standard
Tête de brosse plaque defense
DiamondCleanTêtes de brosse compactes
Philips SonicareCoffret de voyage en plastique
Lot de brosses à dents standard
Philips SonicareBase de charge et support de tête de brosse
DiamondCleanTêtes de brosse à dents standard
W2 Optimal WhiteLot de 2 + blanc + têtes de brosse soniques
W2 Optimal WhiteLot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques
W2 Optimal WhiteLot de 4 + noir + têtes de brosse soniques
W2 Optimal WhiteLot de 2 + noir + têtes de brosse soniques
C3 Premium Plaque DefenceLot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques
C3 Premium Plaque DefenceLot de 4 + noir + têtes de brosse soniques
G3 Premium Gum CareLot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques
G3 Premium Gum CareLot de 4 + noir + têtes de brosse soniques
C3 Premium Plaque DefenceLot de 2 + noir + têtes de brosse à dents soniques
G3 Premium Gum CareLot de 2 + blanc + têtes de brosse soniques
W3 Premium WhiteTêtes de brosse à dents standard
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.
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