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Arrêté

Philips Sonicare HealthyWhiteBrosse à dents électrique

HX6732/42

4.3
| (101) Avis | 92% recommandent ce produit
Des dents plus blanches et plus saines
Tout le monde aime les sourires d'une blancheur éclatante. Laissez éclater la blancheur naturelle de vos dents. Il a été prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare HealthyWhite contribuait à éliminer les taches en deux semaines environ, en utilisant régulièrement le mode Clean & White.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

La meilleure brosse à dents pour des dents naturellement plus blanches

Des dents plus blanches et plus saines

  • 3 modes

  • 2 têtes de brosse

  • 2 brosse-langues

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.

Mode Sensitive : nettoyage en douceur des dents et des gencives

Mode Sensitive : nettoyage en douceur des dents et des gencives

Brosse à dents Philips Sonicare avec mode Sensitive : nettoyage en douceur des dents et des gencives sensibles

Mode Clean and White : efficacité prouvée pour éliminer les taches

Mode Clean and White : efficacité prouvée pour éliminer les taches

2 minutes du mode Clean suivies de 30 secondes du mode White pour un nettoyage approfondi des dents de devant. Aide à éliminer les taches telles que celles causées par le café, le thé, le tabac et le vin rouge. Permet d'obtenir des dents jusqu'à 2 teintes plus claires en 2 semaines seulement.*

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 5

101

Avis

92%

recommandent ce produit

05/05/2017

France

France

très satisfaite du produit

simplicité d'utilisation 3 fonctions de brossages Je trouve que mes dents sont un peu plus blanches qu'avant et la plaque dentaire sur l'une de mes dents semble se résorber doucement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/42 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/42 Brosse à dents électrique

16/07/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Einfach toll

Diese 3 Stufen sind einfach klasse. Sehr gute Reinigung

Pour

Gründliche Reinigung

Contre

bisher keine bemerkt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste

09/06/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Preisgünstig und gut

Preisgünstige Schallzahnbürste für das normale Reinigen er Zähne. Timer für die 4 Sektoren ist gut spürbar. Reinigung einfach. Eine Akkuladung hält sehr lange, daher muss das Ladegerät für Kurzreisen nicht mit ins Gepäck. Negativ: Weichmacher im Plastik/Gummi (Einschaltknopf, z.T. Rückseitenbeschichtung) - wird nach einiger Zeit klebrig und ist das erste Teil das dann mal verschleisst. Insgesamt gutes Produkt und einfache Handhabung.

Pour

einfach, praktisch, gut

Contre

Weichmacher im Plastik-Einschaltknopf bzw. Gummi.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean

  2. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle