AirFloss Ultra

La nouvelle technologie TripleBusrt (triple jet) projette trois microjets de microgouttelettes d'air et de bain de bouche (ou eau) qui viennent déloger et éliminer la plaque le long des gencives et dans les zones difficiles à atteindre.

La nouvelle canule haute performance dispose d'un embout plus doux pour davantage de confort. Elle projette un jet plus large qui couvre une plus grande surface sur les dents et le long des gencives.