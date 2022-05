Pain au levain fait maison

1. Cette recette est un guide pas à pas pour faire du pain au levain maison en partant de zéro.L'élément le plus important de toute recette au levain est le levain chef : une culture vivante faite de farine et d'eau qui nécessite une attention régulière pour produire un résultat final optimal (voir notre astuce dans la première étape sur la façon de faire votre propre levain chef à la maison).

La qualité, la saveur et la texture de votre pain peuvent varier en fonction du moment et de la fréquence auxquels vous nourrissez le levain chef et de son niveau d'activité au moment de la cuisson, mais aussi de la température et de l'humidité de l'air, du type de farine que vous utilisez, etc. Mais ne prenez pas peur ! Même si le pain au levain n'est peut-être pas le pain le plus facile à faire cuire, c'est un défi qui en vaut la peine.





2. Dissolvez le levain chef dans l'eau chaude. Ajoutez la farine Manitoba et remuez jusqu’à ce que le tout soit tout juste mélangé. Recouvrez d'un torchon humide et laissez reposer dans un endroit chaud environ 20 minutes.

Astuce : vous pouvez faire votre propre levain chef en partant de zéro ! Commencez en mélangeant simplement de la farine et de l'eau et laissez reposer plusieurs jours. Des bulles commenceront à se former après un jour ou deux, ce qui signifie que la levure sauvage devient active et commence à se multiplier. Continuez à nourrir le levain chef en ajoutant de la farine et de l'eau pendant quelques jours. Une fois que le processus culmine et que le mélange est agité et mousseux, le levain chef est prêt à être utilisé.





3. Ajoutez le sel et pétrissez encore 2-3 minutes. Couvrez et laissez reposer dans un endroit chaud pendant 20 minutes.