« Un pour tous et tous pour un ! » Une barbe style mousquetaire sait attirer l'attention tout en montrant votre grand cœur. La barbe ou moustache de mousquetaire, comme les moustaches Henri IV et gauloises, est d'origine royale. Elle date de la fin du XVIe siècle et a été relancée au XIXe siècle par Napoléon III et le roi italien Victor Emmanuel pour en faire un style iconique. Mais elle tient son nom du plus célèbre et du plus valeureux des mousquetaires, d’Artagnan.L

a forme du bouc du mousquetaire se caractérise par ses deux longueurs : une moustache pleine et virevoltante dans un style traditionnel avec une barbe ou une barbiche au menton taillée et étroite, avec des côtés rasés. La barbe d’Artagnan convient bien aux visages en forme de cœur et doit être soigneusement entretenue, taillée et gardée symétrique pour lui donner tout son effet. Mais le jeu en vaut la chandelle !



C'est l'un des styles de barbe et de moustache les plus grandioses ; voici un guide pour savoir comment vous tailler une moustache de mousquetaire en seulement cinq étapes :