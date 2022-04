Une moustache n’a plus rien de classique et commun de nos jours, et la moustache à la gauloise est sûrement l’une des plus impressionnantes. Ce fut la signature de certaines des plus grandes personnalités de l'histoire - et avec cette moustache, vous vous ferez sûrement une place à leurs côtés.



Comme son nom l’indique, la moustache gauloise est un style ancien et traditionnel qui saura faire ressortir votre forte personnalité, comme les fameux irréductibles, et votre charme viril un brin ténébreux à la Sam Elliott... Elle vous tente ? Découvrez comment tailler sa moustache façon gauloise en six étapes faciles :