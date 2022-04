1. Faites pousser votre moustache

Il peut être tentant de commencer à coiffer une moustache dès l’apparition des premiers poils, mais vous devez d'abord lui laisser le temps de pousser. Inutile de vous embêter à tailler et à coiffer votre moustache si elle pousse par touffes. Vous ne pourrez pas expérimenter les différents types de moustache avant qu’elle ne mesure au moins 2 ou 3 cm.



En règle générale, il faut environ deux à trois semaines pour qu'une moustache pousse, évitez donc de vous raser les poils du visage pendant ce temps.



2. Choisissez le style de votre moustache

Une fois que vous avez fait pousser votre moustache, il est temps de choisir parmi les différents types de moustache celui qui conviendra à la forme de votre visage et correspondra à votre style. Si vous n'arrivez pas à vous décider, une moustache simple et naturelle est l'option la plus sûre. Lorsque vous choisissez entre différents types de moustache, gardez à l'esprit ce qui suit :



La densité détermine la longueur : si vous avez tendance à avoir une moustache parsemée, une longue moustache sera plus belle car elle peut dissimuler les trous.

Prenez en compte vos proportions : la taille et la forme de votre moustache doivent correspondre aux proportions de vos lèvres. Une moustache épaisse peut rendre les lèvres fines encore plus fines, mais faire paraître les grandes lèvres plus petites.