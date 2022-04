Vous pensez que les tresses sont pour les filles ? Vous avez tout faux ! Si avoir une barbe de viking n'est pas déjà assez original, vous pouvez tresser votre barbe, tout comme les Vikings le faisaient il y a des centaines d'années. Une barbe viking tressée vous démarquera à coup sûr.



Vous aurez besoin que votre barbe mesure au moins 5 cm de long pour faire des tresses ou des tresses de barbe viking. Que vous souhaitiez une grande tresse simple, une paire de tresses complémentaires ou des tresses plus petites devant le reste de votre barbe, séparez la partie à tresser avec un peigne à barbe et divisez-la en trois mèches égales. Ne tressez pas trop serré, sinon vous abîmerez vos poils de barbe et votre tresse risque de vous gêner. Maintenez la tresse bien serrée et fermez-la avec de la cire capillaire. Pour plus de détails sur la façon de tresser votre barbe, consultez notre guide.



Vous pouvez décorer vos tresses avec des perles pour les mettre en avant. Mettre des perles sur une tresse de barbe viking d’homme donne un côté nonchalant et bohème tendance et est aussi un excellent moyen de voir à quelle vitesse votre barbe pousse. Les perles et les tresses sont un choix fantastique pour les longues barbes viking.



Le dernier conseil est le plus viking de tous : votre alimentation ! Comme les célèbres guerriers, vous devez manger de façon saine et équilibrée pour répondre aux besoins de votre corps, en choisissant des aliments riches en fer, zinc, vitamines D et B12, qui vous aideront à avoir une barbe glorieuse et légendaire qui ferait pâlir de jalousie les dieux nordiques.