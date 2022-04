Que vous optiez pour une barbe tressée de viking, une simple natte de barbe ou même une couette, votre barbe doit rester impeccable. Gardez-la toujours à la longueur désirée avec une tondeuse à barbe. Les poils rebelles et négligés se démarqueront à côté de votre barbe soigneusement tressée.



Une tondeuse de précision comme la OneBlade Pro est particulièrement utile si vous souhaitez vous occuper de ces poils épars tout en gardant le reste de votre barbe entretenu. Lavez, séchez et peignez vos moustaches avant de tresser, car le toilettage de la barbe est important pour une barbe en bonne santé. Appliquez un peu d'huile à barbe pour assouplir et hydrater vos poils, et pour que la tresse tienne mieux. Rasez le cou et les joues et coupez les contours de votre barbe. Avec la lame double face flexible du OneBlade Pro, c'est vite fait, bien fait.