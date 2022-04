Pour un look parfait et une barbe chic en toutes circonstances, rasez-vous et taillez-la régulièrement afin qu'elle reste nette.

Toutes nos félicitations ! Vous maîtrisez désormais la taille de cette barbe royale. Et vous êtes en bonne compagnie avec votre nouvelle barbe masculine et élégante. La barbe « Henriquatre » a gagné en popularité, même parmi les célébrités. Et ce n’est pas si surprenant ; elle peut être à la fois classique et tendance, et le mélange de barbe sur le menton et moustache donne à votre visage style et personnalité – et les lettres de noblesse que vous méritez.