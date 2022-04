Maintenant, commencez à raser le contour de votre barbe bouc autour du menton. Avec la lame double face du OneBlade, vous obtiendrez des bords parfaits et des lignes précises rapidement et facilement. Choisissez la largeur de bouc qui vous convient ; par exemple, un bouc et une moustache plus larges et couvrants conviennent aux visages plus longs.



Astuce : Il existe de nombreux types et formes de bouc et moustache. Regardez autour de vous et vous trouverez sûrement un style de bouc, ou plusieurs, qui vous plaisent et avec lesquels vous aimeriez expérimenter.