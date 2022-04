Il y a un contre-mouvement aux barbes tendances : adopter le look imberbe. Il peut y avoir différentes raisons à cela ; cela donne l'air soigné et professionnel, est doux au toucher, fait ressortir les traits du visage et vous fait paraître plus jeune - après tout, les poils du visage deviennent gris eux aussi ! De plus, tout le monde n'a pas une barbe suffisamment fournie pour une barbe tendance, et certains styles de barbe nécessitent autant d’entretien que raser à blanc.

Cependant, un rasage de près nécessite également une peau impeccable et donc des soins particuliers. Le feu du rasoir, les boutons d’après rasage ainsi que les poils incarnés peuvent rapidement ruiner ce look. Heureusement, nous avons quelques conseils sur la façon de prévenir le feu du rasoir et de le traiter.