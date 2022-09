Pain de sarrasin sans gluten

Cette recette combine des ingrédients simples et riches en nutriments pour obtenir un pain nourrissant, riche en protéines et en fibres. La farine de sarrasin et différents types de graines rendent ce pain savoureux naturellement sans gluten et lui confèrent une saveur riche et noisetée. Il est facile à préparer, en seulement 10 minutes, et constitue un complément délicieux à tout repas.

Ingrédients

60 g de graines de chia

60 g de graines de potiron

60 g de graines de lin

60 g de graines de tournesol

500 g de farine de sarrasin

10 g de sel 10 g de levure sèche

600 ml d'eau

30 g de mélasse

60 g de noix

1 cuillère à café d'huile d'olive

Instructions