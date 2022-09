Gâteau de semoule aux pistaches

Il s'agit d'un gâteau parfumé réalisé à partir d'une pâte simple infusée de riches arômes d'eau de rose, de cardamome et de citron. Il associe la semoule à la farine d'amande et aux pistaches moulues pour obtenir une mie dense et moelleuse imbibée de sirop maison. Servez-le en délicieux dessert pour conclure un repas dominical ou dégustez-le comme une délicieuse friandise pour le goûter accompagnée d'une tasse de thé. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un moule à charnière de 20 centimètres.

Ingrédients

120 g de pistaches, épluchées

0,5 cuillère à café de cardamome moulue

100 g de poudre d'amandes (farine)

120 g de semoule de blé

1 cuillère à café de levure chimique

1 pincée de sel

280 g de beurre ramolli

300 g de sucre

4 œufs de taille moyenne

1 cuillère à café de zeste de citron 1 cuillère à soupe de jus de citron, fraîchement pressé

2 cuillères à soupe d'eau de rose

0,5 cuillère à café d'extrait de vanille

70 g de sucre (pour le sirop)

90 ml d'eau de rose (pour le sirop)

150 ml de jus de citron, fraîchement pressé (pour le sirop)

60 g de sucre en poudre (pour le sirop)

0,5 cuillère à café de cardamome moulue (pour le sirop)

Quelques pistaches, grossièrement hachées (pour décorer, facultatif)

Pétales de rose (pour décorer, facultatif)

Instructions