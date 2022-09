Bagels aux sésames

Réalisez des sandwichs de compétition avec notre recette de savoureux bagels maison. Ces bagels à la New Yorkaise ont une texture unique obtenue en faisant bouillir la pâte avant de la cuire. Cela leur confère leur mâche et leur croûte croustillante, avec un cœur moelleux. Avec le robot de cuisine qui fait tout le pétrissage et notre accompagnement pas à pas, vous obtiendrez de magnifiques bagels dès le premier essai. Conseil : Utilisez de la farine du Manitoba pour cette recette, car sa haute teneur en gluten vous permettra d'obtenir une pâte souple et élastique, facile à travailler et qui vous donnera le meilleur résultat final.

Ingrédients

440 g de farine du Manitoba

7 g de levure sèche

20 g de sucre

6 g de sel 300 ml d'eau tiède

1 œuf

1 cuillère à soupe d'eau

3 cuillères à soupe de graines de sésame

Instructions