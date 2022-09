Guacamole

Voici une recette facile pour réaliser ce grand classique de la cuisine mexicaine entièrement à partir d'ingrédients frais. Pour réussir ce savant mélange de saveurs acidulées et épicées, il suffit de mélanger tous les ingrédients dans le bol, et le robot de cuisine les transformera en un dip crémeux en un rien de temps. Encore plus rapide qu'un aller retour au magasin !

Ingrédients

1 piment jalapeño

1 petit oignon

1 gousse d'ail (ou plus selon votre goût)

1 bouquet de coriandre fraîche 2 cuillères à soupe de jus de citron ou de citron vert fraîchement pressé

Sel et poivre selon votre goût

3 avocats de taille moyenne

Instructions