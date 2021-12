Contrairement aux aliments à base de céréales complètes, les fruits et légumes possèdent moins de fibres mais cela ne veut pas dire pour autant qu’ils ne sont pas une bonne source de fibres. Vous pouvez optimiser leur teneur en fibres en les réduisant en purée.



Vous voulez savoir comment préparer une purée savoureuse ? Les smoothies à boire ou smoothie bowls sont de délicieuses alternatives nutritives pour manger plus de fibres. L’extracteur de jus MicroMasticating Philips Avance broie les fruits et les légumes afin d’en extraire davantage de jus et de fibres. Le jus obtenu est plus dense, plus consistant et composé jusqu’à 90 % d’ingrédients extraits. Si vous recherchez des recettes pour un régime riche en fibres, essayez alors le smoothie bowl à l’avocat :



Ingrédients :

1 avocat découpé en dés

Jus de citron

250 ml de lait de coco

1 cuillère à café de spiruline en poudre ou de sirop d’agave



Préparation :



Placez tous les ingrédients dans le mixeur ou la centrifugeuse Mixez jusqu’à obtenir une purée lisse Ajoutez des framboises, des noix de cajous concassées ou des flocons de noix de coco



Préparer des jus offre également une bonne façon d’augmenter sa consommation de fibres. Essayez notre recette rapide et délicieuse de jus de carotte, gingembre et citron vert. Assurez-vous de disposer d’un appareil comme la centrifugeuse Philips Avance pour préparer vos aliments riches en fibres : cette dernière apporte jusqu’à 50 % de fibres en plus dans votre verre.

Comme vous pouvez le voir, il n’est pas difficile d’introduire des aliments riches en fibres dans votre régime alimentaire. Grâce à ce guide très simple, vous savez non seulement ce que sont les fibres et leur rôle dans notre corps, mais également comment manger des fibres en plus grande quantité pour une alimentation saine et équilibrée.



