La cause profonde d'une allergie à la poussière est la même que pour les autres allergies. C'est parce qu'un allergène est entré dans votre nez et a engendré une inflammation, officiellement connue sous le nom de « rhinite allergique »1. Les allergies les plus courantes incluent :





l ’allergie à la poussière : Elle est provoquée par les acariens domestiques (de minuscules insectes qui mangent les squames humains). Plus précisément, ils produisent une substance chimique qui provoque votre réaction.



Si vous souffrez d’allergie, votre système immunitaire réagit à l’allergène inoffensif comme s’il était un intrus nocif. La réponse immunitaire consiste à produire des anticorps, qui encouragent les cellules à libérer l’histamine, ce qui provoque un excès de mucus et une inflammation des parois internes de votre nez2.