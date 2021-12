L’efficacité d’un purificateur d’air dépend du modèle que vous achetez. Le purificateur d’air Series 3000i élimine efficacement jusqu’à 99,97 % des particules ultra-fines mesurant jusqu’à 0,003 microns. Il piège les polluants, les gaz, les bactéries, et plus encore dans son système de filtration à 3 couches : celui-ci comprend un filtre HEPA NanoProtect, un filtre au charbon actif et un préfiltre. Il piège jusqu’à 99,97 % des virus et aérosols et jusqu’à 99,97 % des allergènes comme la poussière, les squames d’animaux et le pollen. Tout cela en seulement 8 minutes.Si vous êtes à la recherche d’un purificateur d’air, vérifiez-en les certifications pour être sûr de son efficacité et éviter tout danger potentiel. Le purificateur d’air Series 3000i est certifié par l’ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies). Vérifiez également la superficie qu’il peut couvrir et son CADR (débit d’air pur). Par exemple, l’entrée d’air à 360° du purificateur d’air Series 3000i couvre efficacement les pièces jusqu’à 135 m², offrant ainsi une performance de CADR de 520 m³/h.