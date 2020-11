Gestion des infections nosocomiales

La désinfection est une étape essentielle, car elle permet de réduire les risques d’infections nosocomiales et leurs conséquences coûteuses et complexes. Cependant, la réalisation et le contrôle des procédures de désinfection prennent du temps. Et si vous pouviez consacrer ce temps et cette attention à d’autres tâches ?

Les consommables monopatients permettent d’éliminer les longues procédures de désinfection, sans compromettre vos stratégies de contrôle des infections et tout en réduisant les risques de contamination croisée. En outre, les consommables monopatients optimisent les processus de travail inter-services en évitant au personnel soignant d’avoir à suivre et changer les consommables lors des déplacements vers d’autres unités de soins.

