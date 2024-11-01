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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
0,280
kg
Conditionnement
25 électrodes à gel humide par sachet ; 100 par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
6 mois
Compatible avec d’autres consommables
M1934A
Les électrodes EEG sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Elles sont destinées à surveiller l’activité du cerveau à l’aide de l’acquisition des données obtenues à partir des signaux EEG. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
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