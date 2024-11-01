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EEG, terminaison à pression, usage unique

Électrode

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Électrode EEG à pression prégélifiée de 40 mm de diamètre, à support mousse et à usage unique, avec capteur en argent/chlorure d’argent.

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Fiche technique

Électrode EEG
Électrode EEG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Type de gel
  • Gel humide
Prégélifiée
  • Oui
Forme de l’électrode
  • Ronde
Taille de l’électrode
  • Diamètre de 40 mm
Type de connecteur d’électrode
  • Terminaison à pression ou à pince
Température de stockage
  • N/A
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1027A, M1027B
Catégorie de produit
  • EEG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,280 kg
Conditionnement
  • 25 électrodes à gel humide par sachet ; 100 par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Compatible avec d’autres consommables
  • M1934A
Électrode EEG
Électrode EEG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Type de gel
  • Gel humide
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1027A, M1027B
Catégorie de produit
  • EEG
Voir toutes les caractéristiques
Électrode EEG
Électrode EEG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Type de gel
  • Gel humide
Prégélifiée
  • Oui
Forme de l’électrode
  • Ronde
Taille de l’électrode
  • Diamètre de 40 mm
Type de connecteur d’électrode
  • Terminaison à pression ou à pince
Température de stockage
  • N/A
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1027A, M1027B
Catégorie de produit
  • EEG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,280 kg
Conditionnement
  • 25 électrodes à gel humide par sachet ; 100 par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Compatible avec d’autres consommables
  • M1934A
  • Les électrodes EEG sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Elles sont destinées à surveiller l’activité du cerveau à l’aide de l’acquisition des données obtenues à partir des signaux EEG. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021

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