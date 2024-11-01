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Papier thermique pour PageWriter Papier d’enreg., A4, en accordéon, quad. rouge clair 233 mm, en-tête

Pliage en accordéon

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Fiche technique

Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • Format A4
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Papier
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1700A, M1701A, M1702A, M1770A, M1771A, M1772A, 860284, 860315, 860310
Type de produit
  • Pliage en accordéon
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • A usage unique
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/D
Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • Format A4
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Papier
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • Format A4
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Papier
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1700A, M1701A, M1702A, M1770A, M1771A, M1772A, 860284, 860315, 860310
Type de produit
  • Pliage en accordéon
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • A usage unique
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/D
  • Le papier thermique pour PageWriter est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à l'impression des électrocardiogrammes. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021

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