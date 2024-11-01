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Ligne d’échantillonnage des gaz

Gaz anesthésique

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Fiche technique

Gaz anesthésique
Gaz anesthésique
Longueur de la ligne
  • 2,6 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1013A, M1019A, M1026B, M1026A/A02, M1026A/A05
Type de produit
  • Gaz anesthésique
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,480 kg
Conditionnement
  • 20 lignes par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Gaz anesthésique
Gaz anesthésique
Longueur de la ligne
  • 2,6 m
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Gaz
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Gaz anesthésique
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Longueur de la ligne
  • 2,6 m
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1013A, M1019A, M1026B, M1026A/A02, M1026A/A05
Type de produit
  • Gaz anesthésique
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,480 kg
Conditionnement
  • 20 lignes par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
  • Les accessoires pour le monitorage des gaz anesthésiques sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés aux actes de monitorage. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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