Électrode ECG radiotranslucide à support mousse, hautement adhésive, adaptée à la radiologie. Électrode radiotranslucide, à usage unique, support mousse, pratiquement invisible aux rayons X. Prégélifiée, non métallique, à pression, avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Utilisation IRM limitée.
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Catégorie de produit
ECG
Type de produit
Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
0,08
kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
5 électrodes par paquet ; 60 paquets par carton ; 300 électrodes par carton
Durée de conservation minimum
6 mois
Stérile OU non stérile
Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
Support mousse
Type de patient
Adulte ; enfant
Type de gel
Humide
Forme de l’électrode
Ronde
Taille de l’électrode
Diamètre de 50 mm
Type de connecteur d’électrode
À pression ou à pince
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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