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Adult Radiolucent Foam

Électrode

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Électrode ECG radiotranslucide à support mousse, hautement adhésive, adaptée à la radiologie. Électrode radiotranslucide, à usage unique, support mousse, pratiquement invisible aux rayons X. Prégélifiée, non métallique, à pression, avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Utilisation IRM limitée.

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Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M2600A, M3535A, M3536A, M4735A, M3500B, M2475B, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1724A, M1001B, M1002B, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, 863063, 863064, 863066, M8105A, M8102A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, 862108, 862231, 862439, M2636A, 2406A, 77025A, 77030A, 77035A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,08 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 5 électrodes par paquet ; 60 paquets par carton ; 300 électrodes par carton
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • Support mousse
Type de patient
  • Adulte ; enfant
Type de gel
  • Humide
Forme de l’électrode
  • Ronde
Taille de l’électrode
  • Diamètre de 50 mm
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M2600A, M3535A, M3536A, M4735A, M3500B, M2475B, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1724A, M1001B, M1002B, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, 863063, 863064, 863066, M8105A, M8102A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, 862108, 862231, 862439, M2636A, 2406A, 77025A, 77030A, 77035A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • Support mousse
Type de patient
  • Adulte ; enfant
Voir toutes les caractéristiques
Informations sur le produit
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  • M2600A, M3535A, M3536A, M4735A, M3500B, M2475B, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1724A, M1001B, M1002B, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, 863063, 863064, 863066, M8105A, M8102A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, 862108, 862231, 862439, M2636A, 2406A, 77025A, 77030A, 77035A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,08 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 5 électrodes par paquet ; 60 paquets par carton ; 300 électrodes par carton
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
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Matériel
  • Support mousse
Type de patient
  • Adulte ; enfant
Type de gel
  • Humide
Forme de l’électrode
  • Ronde
Taille de l’électrode
  • Diamètre de 50 mm
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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