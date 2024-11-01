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Sonde de température rectale/œsophagienne à usage unique stérile, surveillance continue, 9 FR

Sonde

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Fiche technique

Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Sonde rectale/œsophagienne
Taille du capteur
  • 9 FR
Longueur du câble
  • 91 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Tout moniteur de température série 400 équipé de connecteurs jack 1/4”
Catégorie de produit
  • Température
Type de produit
  • Sonde
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Usage unique
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,450 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 20 sondes par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • 21082A, 21082B, 989803162591, 989803162601
Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Sonde rectale/œsophagienne
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Tout moniteur de température série 400 équipé de connecteurs jack 1/4”
Voir toutes les caractéristiques
Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Sonde rectale/œsophagienne
Taille du capteur
  • 9 FR
Longueur du câble
  • 91 cm
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Tout moniteur de température série 400 équipé de connecteurs jack 1/4”
Catégorie de produit
  • Température
Type de produit
  • Sonde
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Usage unique
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,450 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 20 sondes par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • 21082A, 21082B, 989803162591, 989803162601
  • Les sondes de température oesophagiennes/rectales sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés au monitorage de la température . Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021

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