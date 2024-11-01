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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Tout moniteur de température série 400 équipé de connecteurs jack 1/4”
Catégorie de produit
Température
Type de produit
Sonde
Utilisation monopatient OU multipatient
Usage unique
Certification CE
Oui
Poids
0,450
kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
20 sondes par boîte
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Stérile
Compatible avec d’autres consommables
21082A, 21082B, 989803162591, 989803162601
Les sondes de température oesophagiennes/rectales sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés au monitorage de la température . Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
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