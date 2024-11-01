Papier thermochimique pour moniteur fœtal, avec indication de fin de ramette sur la dernière page. Quadrillage vert avec échelle de PIU 0-100 mmHg, échelle de pression 0-13 kPa et échelle de RCF 50-210.
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Le papier d'enregistrement foetal thermique est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à l'impression des tracés de fréquences cardiaques fœtales et maternels, du profil de mobilité foetale et de l'activité utérine. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Février 2021
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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