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    • Des dents plus blanches, en douceur. Des dents plus blanches, en douceur. Des dents plus blanches, en douceur.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Brosse à dents électrique

      HX6839/28

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Des dents plus blanches, en douceur.

      Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Éclaircit les dents en 1 semaine.

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      ProtectiveClean 4500
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      ProtectiveClean 4500

      Brosse à dents électrique

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      Terracycle OHC

      Vous pouvez désormais recycler vos têtes de brosse à dents at philips.

      Recyclez maintenant

      Des dents plus blanches, en douceur.

      Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.

      • Capteur de pression intégré
      • 2 modes de nettoyage
      • 1 fonction BrushSync™
      • Étui de voyage
      Éclaircit les dents en seulement une semaine.

      Éclaircit les dents en seulement une semaine.

      Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

      Modes Clean et White

      Modes Clean et White

      Que vous souhaitiez vous concentrer sur l'élimination de la plaque dentaire ou offrir à vos dents un excellent polissage, nous avons une solution : le mode Clean réalise un excellent nettoyage, tandis que le mode White est idéal pour éliminer les taches en surface.

      Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

      Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

      Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

      Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort

      Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort

      Si vous ne vous rendez pas compte que vous vous brossez les dents trop fort, votre brosse à dents électrique équipée d'un capteur de pression vous alertera par le biais d'impulsions sonores pour vous rappeler de réduire votre pression.

      Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

      Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

      La technologie à puce de la Philips Sonicare 4500 permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement de tête de brosse intelligents.

      Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

      Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

      Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

      Encourage un brossage soigneux

      Encourage un brossage soigneux

      Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

      La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

      La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

      La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

      Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents

      Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents

      Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean 4500.

      Facilite le transport

      Facilite le transport

      Notre coffret de voyage haut de gamme vous permet de ranger votre brosse à dents de manière hygiénique, tandis que notre base de charge compacte maintient son autonomie lors de vos déplacements. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, et le chargeur est idéal pour les déplacements plus longs.

      Spécificités Techniques

      • Alimentation

        Tension
        110-220 V

      • Spécificités techniques

        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        Jusqu'à 2 semaines
        Batterie
        Rechargeable
        Consommation d'énergie
        Mode veille sans affichage : <0,5 W
        Type de batterie
        Lithium ION

      • Design et finition

        Couleur
        Blanc et bleu ciel

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Facile d'utilisation

        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Indicateur d'autonomie
        Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie
        Compatibilité du manche
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Autonomie de brossage
        Jusqu’à 2 semaines
        Indicateur de remplacement
        • Pour garantir des résultats optimaux
        • Le symbole de rappel s’allume

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 ProtectiveClean
        Têtes de brosse
        1 W2 Optimal White
        Étui de voyage
        1
        Chargeur
        1

      • Performances de brossage

        Bénéfices santé
        Aide à réduire les caries
        Efficacité blancheur
        Éclaircit les dents en une semaine
        Vitesse
        Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute
        Minuteur
        Quadpacer et SmarTimer
        Indicateur de pression
        Le manche vibre pour alerter l’utilisateur

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
        White
        Élimine les taches à la surface des dents

      • Technologie de capteur intelligent

        Capteur de pression
        Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort
        Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync
        • Pour toujours savoir quand
        • remplacer les têtes de brosse

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