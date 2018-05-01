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Des dents plus blanches, en douceur.
Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Éclaircit les dents en 1 semaine.Voir tous les avantages
Disponible à partir:
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Brosse à dents électrique
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Vous pouvez désormais recycler vos têtes de brosse à dents at philips.
Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.
Que vous souhaitiez vous concentrer sur l'élimination de la plaque dentaire ou offrir à vos dents un excellent polissage, nous avons une solution : le mode Clean réalise un excellent nettoyage, tandis que le mode White est idéal pour éliminer les taches en surface.
Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.
Si vous ne vous rendez pas compte que vous vous brossez les dents trop fort, votre brosse à dents électrique équipée d'un capteur de pression vous alertera par le biais d'impulsions sonores pour vous rappeler de réduire votre pression.
La technologie à puce de la Philips Sonicare 4500 permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement de tête de brosse intelligents.
Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.
Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean 4500.
Notre coffret de voyage haut de gamme vous permet de ranger votre brosse à dents de manière hygiénique, tandis que notre base de charge compacte maintient son autonomie lors de vos déplacements. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, et le chargeur est idéal pour les déplacements plus longs.
Alimentation
Spécificités techniques
Design et finition
Entretien
Facile d'utilisation
Accessoires inclus
Performances de brossage
Modes
Technologie de capteur intelligent