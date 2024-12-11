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  • Des dents plus blanches, en douceur.
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Arrêté

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Brosse à dents électrique

HX6800/44

HX680B

4.3
| (932) Avis | 86% recommandent ce produit
Des dents plus blanches, en douceur.
Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Éclaircit les dents en 1 semaine.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.

Des dents plus blanches, en douceur.

  • Capteur de pression intégré

  • 1 mode de nettoyage

  • 1 fonction BrushSync™

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

932

Avis

86%

recommandent ce produit

11/12/2024

France

France

Acheteur vérifié

Trés bien passe partout gencives et dents

Pratique, s'arrête tout seul. Je fait 2 vacations !

Pour

Pratique, s'arrête tout seul. Je fait 2 vacations !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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18/10/2024

France

France

Acheteur vérifié

Produit agréable à utiliser

La durée de la batterie, le faible poids de l’appareil

Pour

Efficace

Contre

Bruyant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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13/10/2024

France

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Acheteur vérifié

Brosse à dents électrique plus douce pour couronne

cette nouvelle version Sonic a des vibrations moins agressives pour les couronnes. L'ancienne version classique avait progressivement fragilisé une de mes couronnes et fini par ébrécher une partie de la porcelaine de la couronne. La version sonic est moins puissante et donc plus respectueuse des porcelaines des couronnes

Pour

moins traumatisante pour les couronnes

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush