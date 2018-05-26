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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes
1 tête de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.
Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.
4.2
sur 5
723
Avis
83%
recommandent ce produit
ElChupa
26/05/2018
France
Excellente brosse à dent
Cela faisait plusieurs années que j'avais une brosse a dent de marque concurrente et le mauvais vieillissement et les pertes de performances et d'autonomie rapides m'ont fait vouloir aller voir ailleurs. Cette brosse a dent a un fonctionnement simple mais totalement différent des autres et c'est vrai que c'est surprenant au début les vibrations, a la limite d’être désagréables mais elle dispose d'un mode d'apprentissage fort utile. Je vois deja les résultats sur la teinte des dents et j'ai de meilleurs sensations de propreté. Le brossage est parfait et on oubli aucune zone grâce au "QUADpacer" Je recommande!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
ville
13/05/2017
France
Acheteur vérifié
indice de nettoyage excellent
Ce produit est intéressant au niveau de l'efficacité de nettoyage des dents et gencives. On a l'impression que les dents sont,je cite le terme "récurées". La batterie à l'air de tenir la charge. Je n'ai pas constaté un bruit gènant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
local19
13/05/2017
France
Acheteur vérifié
indice de nettoyage excellent
Ce produit est intéressant au niveau de l'efficacité de nettoyage des dents et gencives. On a l'impression que les dents sont,je cite le terme "récurées". La batterie à l'air de tenir la charge. Je n'ai pas constaté un bruit gènant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle