Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur

Clipsez la tête de brosse G3 Premium Plaque Control pour obtenir un nettoyage en profondeur inégalé. Grâce aux côtés flexibles, les brins suivent les contours de chaque dent, afin de créer 4 fois plus de surface de contact** et d’éliminer jusqu’à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*.