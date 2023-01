Comment choisir la meilleure position pour allaiter ?

6 min. de lecture Bien que l’allaitement soit un aspect naturel de la maternité, il requiert à la fois de la pratique, de la patience et un peu de préparation. Si vous décidez de donner le sein, ne vous découragez pas face à l’un de ses défis les plus courants : trouver la bonne position pour allaiter. La mise au sein est l’une des questions les plus courantes pour les jeunes mamans, et pour une bonne raison : il est essentiel que votre bébé prenne le sein correctement pour obtenir suffisamment de lait. Une bonne position d’allaitement est aussi indispensable pour votre confort en tant que mère, pour éviter les douleurs et inconforts au niveau de la poitrine et des mamelons. L’un des meilleurs moyens pour que votre bébé prenne le sein correctement est d’assurer une bonne position d’allaitement qui fonctionne à la fois pour votre tout-petit et pour vous. Dans ce guide, vous retrouverez les différentes positions d’allaitement pour votre bébé et des conseils pratiques pour vous aider à trouver la position d’allaitement qui vous convient. Si vous avez la moindre question ou préoccupation, pensez à demander conseil à votre médecin.